Sarrià i Sant Julià inicien les reunions per mancomunar el servei de policia

Els ajuntaments de Sarrià de Ter i Sant Julià de Ramis ja han iniciat les negociacions per mancomunar els cossos de seguretat i aquesta opció podria ser una realitat en els pròxims mesos. La setmana passada l'Ajuntament de Girona va comunicar als representants sarrianencs que no renovava el conveni que feia que la seguretat a Sarrià a les nits i els cap de setmana anessin a càrrec de la policia gironina, argumentant temes legals i competencials.

Dijous passat, es van reunir els alcaldes de les dues poblacions per tractar aquesta proposta de Sarrià de mancomunar aquest servei i l'equip de govern de Sant Julià veuria amb bons ulls aquesta proposta de Sarrià, tot i que l'ha d'acabar d'estudiar i segons el regidor de Seguretat Ciutadana de Sarrià, Narcís Fajula, Sant Julià «va trobar molt encertada la unió de les dues policies», ha explicat Ràdio Sarrià.

De fet Sarrià ja va intentar l'any 2013 mancomunar el servei de policia. Fa tres anys es van establir converses amb Sant Julià i amb Celrà per optimitzar recursos i aconseguir més cobertura però finalment no es va dur a terme, tal com ha explicat la mateixa emissora.

Per la seva banda l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, ha destacat que el municipi creu en la mancomunació dels serveis, «sempre que serveixin per millorar els serveis que prestem als veïns i veïnes», i considera que «Sarrià i Sant Julià poden ser un bon exemple», Puigtió diu que la seguretat és un dels temes que «tenim a sobre la taula», i assegura que les negociacions estan anant prou bé, i que aviat podran donar més informació.