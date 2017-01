Girona vol impulsar la creació de 700 llocs de treball

Els programes d'ocupació que gestiona el Servei d'Ocupació Municipal (SMO) de Girona donaran feina a 702 persones al llarg del 2017. En total, es destinen 4,1 milions d'euros a aquests programes, dels quals 3,5 MEUR provenen de la Generalitat i la resta són recursos propis de l'ajuntament. Enguany, destaca l'esforç per formar i inserir joves de més de 30 anys. En aquest sentit, es posarà en marxa una segona edició del projecte Singulars que, enguany, se centra en formar joves atrets pel món del flamenc, la rumba i el sector audiovisual. De la mà de l'ERAM i l'Escola de Música Moderna, es farà formació en cant, ball, percussió i guitarra i també en el camp audiovisual per a documentar el projecte. L'objectiu últim del programa –que es fa a proposta dels barris del sector est- és que els joves s'hi puguin guanyar la vida. A més, també s'impulsa un altre programa (30Plus) per inserir en l'empresa ordinària fins a 60 joves de més de 30 anys amb un nivell formatiu baix.

Aconseguir inserir els majors de 30 anys i els aturats de llarga durada són alguns dels objectius de l'Ajuntament de Girona per aquest 2017. La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Treball, Sílvia Paneque, analitza que la millora de l'economia no es tradueix en la creació de llocs de treball dignes. "Molts dels llocs de treball que s'estan creant són amb sous precaris", reconeix. Per això, destaca que des del consistori volen crear llocs de treball "dignes".

Durant el 2017, es destinaran 4,1 milions a diferents programes de formació, orientació i inserció laboral. D'aquests, 3,5 MEUR els aporta el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i la resta, 600.000, són fons de l'ajuntament que van al programa Girona Actua. En total, es calcula que es podrà trobar feina a 702 persones, de les quals 150 contractades directament per l'ajuntament.

Un dels programes més importants és el Girona Actua. Dins d'aquest programa, l'ajuntament fa discriminació positiva per inserir les persones de més edat a empreses ordinàries. El consistori paga a les empreses el salari mínim interprofessional en el cas de les persones de més de 55 anys.

Enguany, el consistori vol fer un esforç especial en els aturats majors de 30 anys. Per això, ha fet un programa específic dins del Girona Actua. A més, també ha creat un nou projecte, anomenat 30Plus, a través del qual es trobarà feina a diferents empreses a 60 joves de més de 30 anys amb un nivell formatiu baix.



Fer del flamenc i la rumba una professió

Un altre programa adreçat als joves és el Projecte Singulars, que es fa per segon any consecutiu. A proposta dels barris del sector est, aquest programa se centrarà en el món del flamenc i la rumba catalana. Fins a 48 persones es podran beneficiar d'aquest projecte, que neix amb la idea de motivar joves que no estudien ni treballen per tal que desenvolupin les qualitats artístiques que puguin tenir.

El projecte, batejat amb el nom 'd'Escola d'indústries creatives', es mou en dos àmbits i compta amb la col·laboració de l'Escola de Música Moderna de Girona i de l'ERAM. Per una banda, la meitat dels joves podran formar-se en disciplines com el ball, la guitarra espanyola, la percussió o el cant. Per altra banda –de la mà de l'ERAM- la resta de joves es formaran com a 'community manager' i creadors d'aplicacions web i també rebran formació per documentar tot el projecte. La idea és que els joves es puguin professionalitzar i guanyar-se la vida en aquests sectors. "L'objectiu final és que tinguin més eines per a l'autocupació", ha destaca la directora del Servei Municipal d'Ocupació, Eva Fortià.

Per la seva banda, el regidor d'Ocupació, Joaquim Rodríguez, explica que la inversió en programes d'ocupació ha crescut i se situa a nivells del 2012. A més, remarca que busquen que siguin "transversals" per arribar a totes les edats i garantir que, més enllà de la participació en els programes, les persones puguin mantenir la feina.