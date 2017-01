FiraRebaixa organitza una «shopping night» aprofitant el Girona10

FiraRebaixa complirà aquesta edició els seus primers 25 anys i ho farà celebrant el seu primer shopping night el divendres de les nou del vespre a les onze de la nit. L'outlet del teixit comercial gironí, que l'any passat es va avançar una setmana per fer-lo coincidir amb la campanya promocional del Girona10, ha decidit tornar a formar-ne part amb una nit de compres, música i tapes.

Durant el shopping night, la Fira regalarà 1.000 vals per bescanviar per una degustació cortesia d'Estrella Damm. Aquests vals s'entregaran per ordre i fins a esgotar existències a tots els visitants que realitzin una compra per un import mínim de 10 euros en horari de les nou del vespre a les onze de la nit i entreguin el tiquet al punt d'informació de la Fira.

A canvi del tiquet de compra, se'ls donarà el val degustació per consumir al bar del saló aquella mateixa nit. A més, durant dues hores el públic podrà gaudir d'una sessió de R&B, soul i funk en directe a càrrec del DJ Robert de Palma. Així doncs, la primera nit del Girona10 es viurà amb intensitat a la Fira de Girona amb el FiraRebaixa.

L'accés al saló serà gratuït i obrirà les seves portes aquest dijous fins al diumenge, en un horari de les deu del matí a les nou del vespre, a excepció del diumenge que tancarà a les vuit del vespre i del shopping night que s'allargarà fins les onze de la nit. Una setantena d'expositors oferiran descomptes durant 4 dies en una gran varietat de productes en moda d'home, dona, juvenil, infantil, sabateria, mobiliari, parament de la llar, llenceria, marroquineria, òptica, joieria i esports.