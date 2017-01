Dins les entranyes de la Catedral

Visites guiades per Girona10. La Catedral de Girona obrirà les seves portes aquest cap de setmana per oferir la visita guiada «Magna Latius», que s'endinsa en la història de la seva construcció. I és que la decisió, ara fa 600 anys, de construir una nau única en lloc de tres anava contra tots els cànons de l'època, però el bisbe Dalmau de Mur i el Capítol es van arriscar i avui la Catedral té la nau gòtica més ampla del món.

Construir una Catedral amb tres naus, tal com era moda a tot Europa, o arriscar-se a fer-ne una de sola i optar a fer història? Aquesta és la decisió a la qual es va enfrontar el bisbe Dalmau de Mur i el capítol de la Catedral ara fa 600 anys. Per fer-ho, van cridar dotze mestres d'obra de tot Catalunya per ajudar-los a prendre la decisió. Tot i que hi havia divisió d'opinions, finalment van ser valents i la Catedral de Girona pot vanagloriar-se ara de tenir la nau gòtica més ampla del món.

Enguany, la Catedral ha celebrat diversos actes per commemorar el 600 aniversari d'aquesta decisió -un dels més sonats va ser, per exemple, el pilar que hi van aixecar els Marrecs de Salt per Fires-, i durant aquest cap de setmana de Girona10 obrirà les seves portes perquè els visitants puguin descobrir els secrets de la seva construcció. A través de nou personatges, la visita tematitzada nocturna Magna Latius guia l'espectador per diversos racons de la Catedral i la seva història. El recorregut, de caràcter familiar, es podrà gaudir demà, dissabte i diumenge en grups de vint persones, però la intenció és poder repetir algunes sessions d'aquí a l'estiu, per tal que no només els visitants sinó també els gironins puguin gaudir-ne.

Picapedrers, mestres d'obra, peregrins, reis i fins i tot una cuinera: tots ells són els personatges que formen part de la història i que ajuden a explicar una decisió que no va ser gens fàcil però que ha donat forma a la Catedral tal com la coneixem avui en dia. I és que tots els mestres d'obra consultats de seguida es van posar d'acord en què construir una sola nau de 23 metres d'amplada era tècnicament possible, però a partir d'aquí van haver-hi llargues discussions sobre si era el més adequat. El mestre d'obres de la Catedral, Guillem Bofill, defensava la nau única, però molts se li van tirar a sobre perquè argumentaven que la proporcionalitat i l'harmonia d'una església estaven vinculades al número tres. Les opinions estaven molt dividides.



Una decisió arriscada

Finalment, el bisbe i el Capítol van arriscar-se i va acabar apostant per la nau única, totalment revolucionària per a l'època. I la decisió es va demostrar ser encertada. Ara, les visites de Magna Latius permeten recórrer els racons de l'edifici, alguns dels quals estan habitualment tancats al gran públic. La visita, a càrrec de la companyia Terra Mar, comença als soterranis de la Catedral -que només solen ser visibles per Temps de Flors- i continuen per les entranyes del temple, tot guiant (i despistant) el visitant pels seus racons.

«No es tracta només de descobrir la Catedral, sinó també el que ha significat i significa», va assenyalar el bisbe, Francesc Pardo, durant la visita inaugural que es va celebrar dimarts. Per això, va assegurar que la seva voluntat no és limitar la visita als dies de Girona10, en què sol haver-hi un públic majoritàriament de fora, sinó celebrar-la també alguns dies més de cares al bon temps per tal que tots els gironins també puguin gaudir-ne.