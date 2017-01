Creuar el Marroc amb un 4L i sense GPS

Són joves, apassionats del motor, l´aventura i, sobretot, són solidaris. Per això s´han inscrit a l´UniRaid, una aventura humana per a estudiants amb esperit emprenedor d´entre 18 i 28 anys que tindrà lloc del 25 de febrer al 5 de març. És el «Dakar» universitari i la velocitat no és l´objectiu. No guanya el més ràpid a completar les set etapes previstes per creuar el Marroc de nord a sud, des de Tànger fins a Marràqueix i, entre els requisits, hi ha el de conduir un vehicle de més de 20 anys d´antiguitat i d´un màxim de 1.300 cc. L´objectiu és simple i gens fàcil: completar el recorregut sense GPS, utilitzant una simple brúixola o un llibre de ruta (roadbook) i entregar 30 kg de material solidari en diferents llogarets del desert. Tot plegat, esquivant els incomptables obstacles que es podran anar trobant pel camí, proves i reptes.

L´any passat, vuit cotxes gironins van participar en el raid solidari (llavors anomenat Unidesert i ara rebatejat com a UniRaid) i enguany s´espera una xifra similar. Entre els participants del 2016 hi havia Manel Alcalà, de Girona i estudiant de 4t curs d´Enginyeria Mecànica a la UdG, i Albert Casaponsa, de Castellfollit. Van obtenir la 5a posició absoluta i van guanyar el 1r premi al millor cotxe construït. Ara, Alcalà repeteix i ho farà al costat de Xavi Guitart, mecànic industrial. Des de l´Autotaller Alcalà han millorat el vehicle, un Renault 4L Raid (a la imatge amb el color groc de l´edició 2016, tot i que ara l´han rejovenit de verd).

«No guanya el més ràpid, sinó qui gestiona millor els recursos i l´ajut als companys», asseguren mentre preparen les primeres proves del vehicle. Per exemple, ajudar els companys d´un altre equip que hagin pogut quedar encallats o que hagin patit un problema mecànic dona més punts.

«Aquesta idea ens apassiona, conjugar l´esperit esportiu i humanitari, concebre la solidaritat de forma integral», prossegueixen. Entre els quilos que repartiran hi ha material sanitari, roba, llibres... en aquesta ocasió, la majoria facilitat per XarxaFarma i Hiper Escola. També han hagut de buscar patrocinadors, entre els quals hi ha El Celler de Can Roca, el Mercat del Lleó de Girona o Diari de Girona.

«No volem ser un equip que ens passegem pel desert lliurant regals, va més enllà de tot això», sentencien. Per a tothom qui vulgui veure els participants de la demarcació, el 4 de febrer es reuniran a la tarda a Girona (a Correus) per presentar els cotxes i transmetre el seu camí cap a l´aventura.