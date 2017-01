Marxa enrere a l'aparcament de la plaça Sant Domènec

L'Ajuntament de Girona ha fet marxa enrere i, de moment, no farà canvis a la plaça Sant Domènec del Barri Vell. Representants de l'equip de govern es van reunir dijous amb veïns afectats per un possible canvi al lloc on aparcar els seus cotxes. Després de les converses, s'ha decidit no fer cap canvi i estudiar si més endavant és possible algun tipus de modificació.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, va explicar als veïns que el Pla de Mobilitat –l'aprovat per l'Ajuntament– preveu treure les places d'aparcament a la plaça Sant Domènec per als cotxes dels veïns i traslladar l'estacionament a la plaça Ferrater i Mora, davant de la facultat de Lletres, on ara hi ha aparcament lliure i que aprofiten els estudiants. Seria un aparcament per als residents controlat amb càmeres.

Els veïns, però, van manifestar durant la trobada que volien mantenir l'actual zona d'aparcament. La proposta municipal els obligava a deixar els cotxes molt lluny dels seus habitatges i havent de superar desnivells. Joan Alcalà va mostrar-se comprensiu amb els arguments dels afectats i va decidir no aplicar el canvi que havia plantejat.

Els veïns tenen places d'aparcament excluvisament per a ells a la plaça Sant Domènec ja que es tracta d'una zona amb molta dificultat d'accés per a vehicles i a la part alta de la ciutat. Molts dels aparcaments propers s'han cedit a la Universitat de Girona per als seus treballadors i amb l'accés controlat per tanques automàtiques.