Els animalistes volen que Salt es comprometi a renovar l'ordenança en sis mesos

Les associacions animalistes esperen que la nova ordenança de tinença d'animals de Salt es renovi en sis mesos. En el darrer ple municipal, l'equip de govern (ERC i IPS-CUP) va manifestar que estan treballant en els canvis en la nova normativa. En aquest sentit, les entitats volen que se signi un compromís per renovar aquesta ordenança en mig any. També demanen que la nova normativa inclogui un punt específic sobre la tinença d'animals domèstics a les hortes i a les Deveses i un punt específic sobre les colònies no controlades en aquests moments de gats.

Una altra reclamació de les associacions, és que es revisin els convenis amb l'Ajuntament de Girona ja que, a parer seu, hi ha moltes mancances. «És necessari actualitzar-los i fer que els mecanismes siguin eficients i eficaços, o fins i tot estudiar noves fórmules per oferir un millor servei», assenyalen. Finalment afirmen que malgrat que no es va aprovar la moció que va presentar Canviem Salt, es va aconseguir posar damunt la taula el tema animalista.