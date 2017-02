L'Espai Gironès premia les seves «new faces» amb un «book» professional

El centre comercial Espai Gironès de Salt ha premiat les seves «new faces», Marc Fernández i Alexandra Prat, amb un book de fotos professional que prèviament els dos joves s´havien fet en un estudi d´un fotògraf especialitzat.

Els guanyadors, que són la nova imatge de la campanya de rebaixes del centre comercial, van obtenir el títol en el marc de l´Espai Model Fashion Show 3, l´esdeveniment de moda a Salt celebrat el passat mes d´octubret. L´entrega del premi es va fer a les instal·lacions del centre comercial i hi va assistir el gerent, Pau Jordà.

Oportunitat professional

Per Alexandra Prat, de 16 anys i natural d´Olot, no era la seva primera experiència com a model ja que el passat mes d´abril va ser escollida una de les imatges de la campanya institucional de l´Espai Gironès; però per Marc Fernández, de 18 anys i de Tossa de Mar, l´Espai Model Fashion Show 3 ha representat el seu primer contacte amb aquest món. Els dos joves han coincidit en assenyalar que aquesta ha estat «una gran oportunitat» per introduir-se en el món dels models.