La Federació d´entitats de Salt dinamitzarà l´Ateneu de la Coma Cros

La Federació d'entitats socioculturals de Salt ha firmat el contracte de servei per a la dinamització i programació de l'Ateneu de la Coma Cros de Salt, després de guanyar el concurs segons l'acord de junta de govern local del 27 de gener. La Federació es va presentar en solitari al concurs i dinamitzarà l'Ateneu per un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més i amb un pressupost anual de 20.500 euros.

El projecte presentat per la Federació és fruit d'un procés de fa més de tres anys. La proposta és la de crear un espai sociocultural que fomenti la vida associativa de la població i amb els eixos de la cultura, l'educació i la transformació social com a elements centrals.



Les propostes

Algunes propostes concretes del projecte són la de crear un espai de trobada a l'entrada de l'equipament que serveixi de punt d'informació però també com a punt de rebuda i on es puguin desenvolupar activitats obertes de petit format. Pel que fa a la programació, algunes de les propostes són tallers de dansa comunitària, cursos de veu i cant, iniciació al teatre, percussió, formació i alfabetització, entre altres.

El projecte també proposa la creació d'una comissió de joves de l'Ateneu que formi part de l'estructura de l'assemblea donat l'alt nombre de joves al municipi. D'aquesta manera es facilitarà la participació d'aquest col·lectiu i la creació de ponts amb les associacions.

Pel que fa al funcionament, es vol afavorir la participació del projecte i la presa de decisions col·lectiva, de manera que es treballarà a partir de l'Assemblea de l'Ateneu i comissions de treball creades a partir d'aquesta assemblea. Per dur a terme el projecte, la Federació contractarà un dinamitzador.