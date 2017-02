Els veïns de Torre Gironella no volen les cases dels reallotjats de les Pedreres

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir el Pla Social de les Pedreres, que permetrà reallotjar unes 140 persones que des de fa gairebé sis dècades viuen en cases construïdes irregularment. D'aquesta manera, es podrà tirar endavant el Pla Especial de les Pedreres, del qual ahir es va aprovar el text refós i que permetrà renaturalitzar l'espai. Tot i això, l'associació de veïns de Torre Gironella va intervenir en la sessió per mostar el seu total desacord a la decisió de construir en el seu barri les cases de protecció oficial on es podran traslladar els veïns. El pla es va aprovar amb el suport de CiU, PSC, CUP i PP, mentre que ERC-MES i C's es van abstenir.

Segons va argumentar la representant veïnal de Torre Gironella, Jana Kunecova, el barri compta amb una alta densitat urbanística i sovint pateix talls de llum perquè la xarxa està saturada, de manera que si hi van a viure 140 persones més, la situació empitjorarà i es crearan greuges comparatius amb altres barris que compten amb millors equipaments, millor urbanització i menor densitat. D'altra banda, també va indicar que construir noves cases a Torre Gironella tallarà la connexió natural del barri cap a l'espai natural de les Pedreres, i va assenyalar que la construcció d'aquestes noves cases devaluarà el valor dels habitatges que existeixen actualment. En un manifest que van entregar després de la seva intervenció, també van alertar dels problemes de convivència que es poden generar a causa dels diferents estils de vida. Per tot plegat, els veïns demanen que les persones afectades pel reallotjament de les Pedreres no s'ubiquin a Torre Gironella, i que en lloc d'això es construeixi un equipament municipal en l'espai on es volen fer els habitatges. O, en tot cas, que se'ls ofereixi a ells també la possibilitat de viure en habitatges de nova construcció o que se'ls compensi econòmicament per la seva pèrdua de valor patrimonial. També van demanar formar part de la comissió de seguiment del Pla Especial de les Pedreres.

En el ple també hi va intervenir Luis Amador en representació dels veïns que hauran de marxar de les Pedreres, que va agrair especialment la tasca feta per la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Sílvia Paneque. Amador va subratllar que volen anar a viure en cases separades les unes de les altres -no adossades-, i va demanar també que es construeixi un espai on puguin fer les seves celebracions sense molestar ningú.

L'oposició, generalment, va veure bé el Pla Social i va celebrar que finalment s'hagi arribat a una solució, però va lamentar la manca de consens. Aquest motiu va ser el que va dur a l'abstenció de Ciutadans i ERC-MES, que van demanar més temps per acabar d'arribar a un consens amb els veïns de Torre Gironella i resoldre alguns dubtes jurídics.

Des del PP, Concepció Veray va apuntar que el Pla només se centra en el reallotjament i deixa de banda altres aspectes socials, i també va demanar que s'arribi a un acord amb els veïns de Torre Gironella. «No volem que per arreglar una cosa n'espatllem una altra», va indicar. Finalment, Laia Pèlach (CUP) va aplaudir el pla, però va demanar més millores per a Torre Gironella.

Sílvia Paneque, per la seva banda, va assenyalar que prenia nota de les inquietuds mostrades pels veïns de Torre Gironella i va reiterar el seu compromís de treballar perquè el compromís es faci de forma «harmònica i ordenada». A més, va agrair la generositat de les parts i va considerar que és un acord just per a totes les parts.