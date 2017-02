El síndic demana que s´aturi el futur macrocentre de menors de Girona

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha demanat a la Generalitat que aturi el projecte de fer un macrocentre d'acollida de menors en un sol edifici a Girona. Segons explica Ribó, el Govern català pretén ampliar l'actual centre d'acollida La Misericòrdia amb la incorporació d'un nou centre, de manera que en un mateix edifici s'allotjarien els 38 infants que ja hi resideixen actualment en situació de sobreocupació i vint nois més procedents del centre d'acollida Mas Garriga.

Els treballadors ja van ser els primers en criticar aquest projecte, i es van manifestar fa unes setmanes tot advertint que la proposta contradiu les pròpies diredectrius del departament de Treball i Afers Socials. Ara, el síndic s'ha sumat a la protesta i adverteix que el projecte del macrocentre pot suposar «una vulneració del dret a la recuperació física i psicològica dels infants i adolescents tutelats». En aquest sentit, assenyala que la iniciativa significa «un clar retrocés en el procés iniciat cap a un model com més desinstitucionalitzat millor de la infància tutelada a Catalunya».

Ribó indica que la decisió de plantejar el trasllat i la consegüent adaptació del centre d'acollida La Misericòrdia contravé les nombroses directrius que aconsellen crear unitats de convivència més petites, similars a les famílies. També explica que va en contra de la moció per la dignificació de l'atenció a la infància aprovada per unanimitat al Parlament el dia 9 de febrer. El text de la moció, recorda, preveu l'aplicació progressiva de mesures amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants tutelats, la qual cosa passa per anar reduint en els propers sis anys les places de cada centre fins arribar a una quota màxima de deu o dotze criatures a cadascun.

Finalment, el síndic lamenta que no s'hagi deixat participar ni opinar als infants i adolescents afectats ni tampoc als educadors i referents a l'hora d'adoptar aquesta decisió.

En una visita recent a les instal·lacions de La Misericòrdia, el Síndic també va poder constatar deficiències en l'equipament i les seves condicions materials. La institució també està investigant aquestes condicions, però ja d'entrada alerta que la situació es podria agreujar amb la incoporació al mateix edifici dels adolescents que actualment resideixen a Mas Garriga.