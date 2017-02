Veïns de Sarrià de Ter recullen firmes pels sorolls i les pudors de la fàbrica d'Hinojosa

Veïns de Sarrià de Ter han iniciat una recollida de firmes per reclamar millores a les instal·lacions de la fàbrica paperera del grup Hinojosa. Es tracta d'un pas més en les protestes dels afecats que fa uns mesos ja van penjar pancartes de protesta. En concret asseguren que volen «aconseguir que la paperera revisi els seus processos productius per tal que es mitiguin les olors i els sorolls que afecten a la població». La indústria va inicar l'activitat el setembre de l'any passat a les instal·lacions de l'antiga Torraspapel. Els veïns asseguren que l'objectiu no és «que l'activitat d'aquesta empresa sigui anul·lada o que es vegi forçada a tancar i abandonar el municipi». Al contrari: «Només es vol solucionar la problemàtica dels sorolls i les fortes pudors».

L'empresa és conscient que hi ha deficiències a les instal·lacions. De fet, la direcció de l'empresa paperera i representants de l'Ajuntament es van reunir ahir. entre els temes trtactats hi havia les dades d'un estudi de sonometria. El regidor de Territori i Serveis Públics, Narcís Fajula, els va demanar que fixin un calendari per plantejar millores a la planta.



Estudis de sonometria

En l'estudi d'emissions de sorolls de la fàbrica, segons l'Ajuntament, ja s'han localitzat punts concrets on es genera més soroll del permès. En paral·lel, el consistori està elaborant un estudi ininterromput de 48 hores a tota la zona de fàbriques per copsar els decibels, en quins llocs hi ha excessos de sorolls i en quins moments.

Ara mateix, la fàbrica ha iniciat un segon estudi més concret en aquests punts on s'han detectat els excessos de soroll. Hi ha tres indrets on els decibels superen els 70 decibels durant el dia (i seixanta a la nit), que és el màxim permès en aquesta zona. Segons Fajula, els informes inicials assenyalen que hi ha puntes on el límit se supera amb entre vuit i deu decibels. Hi ha un mínims de tres punts on s'ha detectat que se sobrepassen els decibels permesos. Un d'aquests són uns elevadors exteriors a l'entorn del magatzem de cartró que funcionen amb gasolina i que estan afectant els habitatges de la carretera de Sarrià de Dalt. Està previst posar-hi silenciadors en breu que reduiran el so entre quinze i vint decibels.

També hi ha sis bombes que, segons Fajula, l'empresa ja té previst canviar perquè consumeixen molta energia i que encara són de de l'època de Torraspapel. La direcció de la fàbrica calcula que el cost del canvi és d'un milió d'euros però apunta que l'estalvi energètic que suposarà permetrarà amortitzar l'obra en un sol any.

El tercer punt amb excés de soroll correspon a un seguit de ventiladors situats a alçada. De moment, es faran proves apagant-ne uns quants o tots per determinanr si són necessaris tots o quins poden estar apagats. Si no hi ha millores, es podria estudiar posar-hi silenciadors.



Les pudors

Pel que fa a les pudors, s'espera que en un mes s'acabin definitivament. Fajula ha explicat que la depuradora de l'empresa funciona a mig gas, hi hi ha desajustament i aturades no previstes. A més, en abocar-se a la xarxa de clavegueram, d'acord amb Trargissa i l'ACA, es generen les males olors. Quan funcioni al cent per cent, d'aquí a unes setmanes, ja es podrà abocar tot al riu perquè l'aigua dels tractaments de la planta serà neta. En tot cas, el regidor ha deixat clar que les pudors no són tòxiques.

A més a més, l'Ajuntament convocarà properament una trobada on seran presents totes les parts (veïns afectats, direcció de la paperera i representants municipals). Molt probablement serà durant la primera quinzena del mes de març. Allà els afectats podran assenyalar les molèsties que els genera la fàbrica i la direcció de l'empresa podrà explicar quines mesures pensen executar i quan.