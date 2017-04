Arresten dos joves que anaven amb bici i robaven bosses de mà i mòbils

Detinguts dos joves per tres robatoris violents en només tres dies de diferència a la ciutat de Girona. Els robatoris van ser de matinada, a la mateixa zona i el curiós del cas és que els lladres sempre anaven amb bicicleta quan abordaven les víctimes i així podien fugir ràpidament del lloc del robatori.



Els dos lladres van poder ser detinguts pels Mossos el dia 9 d'abril i es tracta de dos joves de 18 anys, de nacionalitat marroquina, veïns de Juià i Girona. Van quedar arrestats com a presumptes autors de tres delictes de robatori amb violència i intimidació, i un delicte de furt.



Tot va començar pels volts de la mitjanit del passat diumenge, quan agents uniformats de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que al carrer Illa de Girona s'acabava de produir un robatori amb violència. Una dona que caminava pel carrer va ser abordada per l'esquena per dos individus vestits amb roba fosca que anaven amb bicicleta. D'una estrebada li van sostreure el telèfon mòbil de les mans i la víctima, molt espantada, es va poder refugiar en un bar.





Duia la bossa d'un altre robatori



Els Mossos van iniciar la recerca dels lladres i a la zona del parc Central van localitzar cinc joves asseguts en un banc. La descripció de dos d'ells coincidia amb la dels sospitosos del robatori i també anaven amb bicicletes. Els agents els van identificar i escorcollar a tots.



Als dos que anaven amb bicicleta se'ls van localitzar dos telèfons mòbils i un d'ells portava una bossa penjada a l'esquena. Un dels aparells era el que acabaven de sostreure feia pocs minuts.



Fetes les comprovacions, els policies van saber que la bossa que portaven havia estat robada també de forma violenta feia només tres dies, el passat 6 d'abril, a l'avinguda Josep Tarradellas de Girona. En aquella ocasió la víctima també caminava pel carrer i dos joves la van assaltar esgrimint una navalla per robar-li els diners i l'esmentada bossa. Els lladres portaven la cara tapada i anaven amb bicicleta. L'altre dels telèfons localitzat corresponia a un robatori comès la nit del dia 9 d'abril, al carrer Emili Grahit de Girona, on una dona va ser abordada també per aquests joves i, presumptament, li van robar el mòbil.



Els dos joves van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb els quatre fets delictius perpetrats entre el sis i el nou d'abril. Tots els casos van ser durant la mateixa franja horària, a la mateixa zona urbana i els autors duien roba fosca i anaven amb bicicleta.



Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.