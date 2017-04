Temps de Flors tindrà un projecte amb 1.660 azalees belgues al pati de les Magnòlies

La ciutat flamenca de Gant va iniciar el 2015 una col·laboració amb el Girona Temps de Flors. Tot va començar amb la intenció de canviar el model del prestigiós festival belga Floraliën i va continuar amb uns llaços que van permetre que en aquella edició el claustre del monestir de Sant Daniel acollís una espectacular creació amb més d'un miler d'azalees i globus florals. El projecte continuarà enguany. Els promotors del certamen portaran, en aquesta ocasió al pati de les Magnòlies de la Generalitat, un muntatge que ja han exposat a Bèlgica i que comptarà amb 1.660 azalees vermelles i blanques. La 62a edició de l'exposició floral se celebrarà del 13 al 21 de maig.



El Floraliën de Gant està considerat el festival degà de la planta i la flor de Bèlgica. Organitzat per la Societat Reial per a l'Agricultura i l'Horticultura del país, fins l'any passat es desenvolupava com una fira eminentment comercial, amb muntatges als pavellons florals de la ciutat, que es podien visitar durant dues setmanes. Els seus promotors volien repensar el model i, arran d'unes visites a Temps de Flors, van decidir que la línia a seguir havia de passar per obrir el festival a la ciutat.



«Al 2016, van començar a treure la fira als carrers i places de Gant. Van tenir mala sort perquè va ploure molt però, tot i així, va ser un gran espectacle perquè la gent va valorar molt que impliqués tota la ciutat», assegura Mercè Rovira. Ella, juntament amb el seu marit, ha exercit durant anys de nexe entre els floristes d'aquesta zona i les comarques gironines.



L'any 2015 es van iniciar les col·laboracions entre ambdues ciutats i Gant va portar un espectacular muntatge floral al claustre del monestir de Sant Daniel. Les relacions es mantindran en aquesta edició. Per a aquesta ocasió s'han decidit per un muntatge que ja s'ha exposat a Bèlgica i que portaran a Girona. La intenció és que siguin flors blanques i vermelles però es decidirà a darrera hora, depenent de l'estat de floració de les plantes. El pressupost serà d'uns 6.000 euros.



El muntatge se situarà al centre del pati de les Magnòlies de la Generalitat i tindrà una base de gespa. «Comptarà amb uns volums sobre els quals hi haurà uns anells de grans dimensions amb les azalees», ha avançat Rovira. «Estem segurs que, de nou, serà un muntatge espectacular», afegeix.



Aquesta no serà l'única novetat de Temps de Flors. El festival tindrà enguany una nova col·laboració: un muntatge floral amb punta de coixí promoguda per l'Associació de Puntaires de les Comarques Gironines. L'entitat hi col·laborava des del 1996 de manera ininterrompuda fins fa uns tres anys, quan per problemes d'espai van deixar de participar-hi.



«Volíem tornar-hi i col·laborar i vam pensar que una bona manera era fer un muntatge que combinés puntes i flors», explica Rovira. Per fer-ho, van convidar totes les associades. L'èxit va ser superior a l'esperat. Un total de vuit escoles participaran en el muntatge. Entre elles, les Puntaires del Tec de la Catalunya Nord; l'Escola Tramuntana de Figueres; l'Associació de Puntaires de Llançà; la Bisbal d'Empordà; la Garriga; les Dones del Castell de Bellcaire; les Puntaires del Maresme i les de Llagostera.





Una plantació a escala real



Cada centre elaborarà una de les vuit pomeres que composaran la filera. El muntatge, que porta el mateix nom «Les Pomeres», farà uns 17 metres i simularà una plantació real, «amb estaques de fusta incloses». Cadascun dels arbres tindrà un disseny diferent, que ha ideat l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, amb qui l'entitat col·labora. L'escenari on es podrà veure serà darrere l'absis del monestir de Sant Pere de Galligants.



Rovira admet que s'han «arriscat» i que és la primera vegada que fan un treball col·lectiu d'aquest tipus. De fet, diu, no els consta que s'hagi fet mai un muntatge similar a Catalunya. Sí que n'han vist, en canvi, en d'altres punts d'Europa, com la ciutat belga de Bruges.