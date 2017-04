Girona ha injectat un bacteri en 99 arbres que ha exterminat la totalitat de les erugues

L'Ajuntament de Girona ha provat amb èxit un nou sistema per combatre la presència de les temudes erugues processionàries als arbres de la ciutat. Les darreres setmanes ha injectat un bacteri (bacillus thuringiensis) a 99 exemplars repartits en diferents punts de la ciutat, mitjançant un mètode conegut com endoteràpia. El resultat ha estat el cent per cent efectiu. El bacteri actua d'aliment i ha aconseguit exterminar les erugues un cop aquestes l'engoleixen.

El sistema s'ha fet servir a moltes escoles: Montfalgars, Montjuïc, Font de l'Abella, Àgora, Annexa i Balandrau. També en pins de la plaça Asumpció, al parc Central, al carrer Bastiments, als jardins de Pedret, al Passeig de la Reina Joana (Passeig Arqueològic) i a l'entorn de la pista de bàsquet del carrer Sant Sebastià.



Ratpenats i feromones

El regidor de Medi Ambient, el vicealcalde Eduard Berloso, ha explicat que l'endoteràpia ha funcionat molt bé i que es tornarà a aplicar quan s'engegui una nova fase, en més punts de la ciutat. Se sol executar quan fa sol, que és quan resulta més efectiu. Amb aquest sistema s'evita la utilització de productes químics a la copa dels arbres i la conseqüent contaminació de l'entorn, del sòl i de l'aigua.

Aquestes fases es van fent a Girona de manera periòdica com a prevenció. Eduard Berloso ha explicat que, en paral·lel a aquest nou sistema, s'estan aplicant altres mètodes. Per una banda, es posen caixes de ratpenats i ocells pàrids, que s'alimenten de mosquits i erugues, entre altres. Un altre mètode que l'Ajuntament utilitza al llarg de l'any és la instal·lació d'uns envasos que contenen feromomes que atrauen l'atenció de les papallones mascle. Un cop entren a dins, ja no en poden sortir. Se solen col·locar a finals d'estiu, quan és l'època d'aparellament.

Un altre sistema, que s'ha posat als arbres del parc del Migdia són unes bosses que s'aguanten amb anelles que fan que les erugues quan baixen dels pins acaben entrant a la bossa i tampoc en poden sortir.