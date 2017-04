Girona posa en marxa abonaments d´un dia per a la Girocleta

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa l'abonament per un dia del servei de Girocleta. El nou servei està pensat sobretot per als visitants, que podran utilitzar el parc de bicicletes públic durant 24 o 48 hores sense necessitat de fer-se l'abonament anual. El cost serà de dos euros per dia. Com a garantia per al servei, hi haurà una fiança de 150 euros per bicicleta i reserva.

El sistema de reserves es farà a través del web www.girocleta.cat i possibilitarà tenir una bicicleta de manera automàtica, tot i que també es podrà fer amb una antelació màxima de 30 dies. La persona interessada s'haurà d'inscriure al web i llavors se li enviarà un codi per correu electrònic. A través dels punts informatius de les estacions de Girocleta, caldrà introduir el codi i escollir la bicicleta que es vol fer servir.

Durant les 24 o 48 hores de la reserva, es podran realitzar diversos desplaçaments entre les estacions, amb un temps màxim de desplaçament entre estacions d´una hora, ja que està pensada exclusivament per moure´s dins de la ciutat. A partir de l´hora, hi haurà un recàrrec de 0,50 euros per cada 30 minuts.