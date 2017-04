Uns cinquanta restaurants a la Setmana Gastronòmica

Una cinquantena de restaurants prendran part, a partir de demà, en la 38a edició de la Setmana Gastronòmica de Girona, una mostra culinària de referència a les comarques gironines i que enguany es podrà gaudir del 21 d'abril a l'1 de maig. La mostra està organitzada per l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. Els restaurants dissenyen un menú especial per a l'ocasió. Són 50 menús gastronòmics diferents elaborats i maridats amb productes de qualitat de la terra i on, en cada un, es podrà gaudir del toc especial que hi aporta cada xef.



L'objectiu és, com el primer dia, donar a conèixer el talent i les noves tendències culinàries dels xefs gironins i promoure la cuina gironina per tal de col·locar-la en un lloc destacat del mapa gastronòmic.



El president de la l'Associació, Josep Carreras, defineix el model de la Setmana Gastronòmica, dins la varietat que ofereix l'Associació, com un format dissenyat per a establiments que poden oferir menús gastronòmics i que tenen l'oportunitat de lluir el seu talent amb aquesta mostra.