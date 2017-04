Canviem Salt reclama que es comencin a expropiar pisos a bancs

Canviem Salt ha presentat una moció per reclamar a l'equip de govern un «compromís» per tirar endavant les expropiacions de pisos a bancs. Segons el seu regidor, Wilder Palacio, cal que l'Ajuntament disposi d'aquests pisos per adjudicar-los a les persones que necessiten lloguers accessibles. «No té sentit que els bancs retinguin més de 800 pisos buits sense donar-los cap ús social, i atès que fins ara no els han cedit és l'hora de començar a expropiar-los a l'empara de la llei 4/2016», assenyala.



De la mateixa manera, Palacio ressalta la «incoherència» d'IPS-CUP, que el 2014 va presentar una moció perquè es posessin sancions als immobles permanent desocupats però que ara que està al govern no ho ha tirat endavant.