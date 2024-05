La mestra Anna Juárez, l'escola La Farga de Salt i l'Associació Educativa Vall del Terri, Premis Mestres 68 de la UdG

Els Premis Mestres 68 dedicats a la renovació pedagògica amb una mirada comunitària han premiat la professora de secundària Anna Juárez, l'escola la Farga de Salt i l'Associació Educativa Vall del Terri. Els premis s'han entregat aquest divendres al vespre a la sala de graus Pep Nadal del campus del Barri Vell. Els organitzadors han rebut 13 candidatures en les tres categories previstes en la convocatòria. Per altra banda, el guardó honorífic ha estat per Josep Callís, professor universitari i docent a la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG. Es tracta d'un agraïment per ser l'impulsor de les 25 edicions anteriors d'aquests premis.

El Moviment de Renovació Pedagògica de Girona (MRP) i la Càtedra de Renovació Pedagògica UdG – Can Trona han entregat aquest divendres al vespre els premis Mestres 68. Es tracta d'uns guardons que reconeixen projectes educatius renovadors amb una mirada comunitària i amb la capacitat de generar transformacions socioeducatives.

Es divideixen en tres categories. En la del Premi Individual, aquest any s'ha entregat a la mestra i professora de secundària Anna Juárez. La candidatura l'ha presentat el col·lectiu d'ensenyants de la Garrotxa i el jurat li ha concedit el guardó en reconeixement a la "intensitat i el compromís amb què viu l'educació". El jurat assegura que Juárez desenvolupa la seva tasca sempre amb "una mirada reflexiva, optimista, valenta i transformadora".

El Premi Entitat ha estat per l'escola La Farga de Salt. El jurat ha reconegut "l'esforç perseverant i rigorós per oferir un servei de qualitat a la comunitat". El premi coincideix amb l'aniversari dels 50 anys del centre en un municipi amb moltes desigualtats educatives per l'elevat volum de població nouvinguda.

L'últim dels premis ha estat per l'Associació Educativa Vall del Terri, que ha rebut el premi Mestres 68 per un projecte "d'acció educativa i formativa, continuada i incondicional al llarg de més de 25 anys". Es tracta d'un projecte adreçat a joves amb dificultats per adaptar-se en el sistema educatiu ordinari i amb risc d'exclusió. El jurat ha valorat l'acompanyament que fa l'entitat als joves "més enllà dels terminis oficialment establerts" per assegurar la inserció social i laboral.

Per últim, els organitzadors han entregat el Premi Honorífic a Josep Callís, mestre i professor de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG. Callís va ser l'impulsor dels premis en les seves 25 edicions i ara volen reconèixer la seva tasca en el món de l'educació des d'un punt de vista renovador en la "didàctica de les matemàtiques i de la formació dels formadors". A més, també destaquen la participació que sempre ha tingut en l'activisme i el seu compromís amb el sentit crític dins de l'àmbit educatiu.

El guardó dels premis és una escultura que representa una poma, com a símbol de saviesa. L'obra està feta pel dissenyador Xavier Roqueta. En la tradició clàssica, els alumnes oferien una poma al mestre en senyal d'agraïment pels coneixements rebuts.