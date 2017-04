El PP critica la falta de compromís de la Generalitat amb el Parc Científic

El diputat del PP per Girona, Sergio Santamaría, va denunciar ahir la «manca de compromís» de la Generalitat amb el Parc Científic. Santamaría va criticar el «no sap/no respon» de la directora d'Indústria, Núria Beatriu, com a resposta a una pregunta del diputat. «No entenem que al·legui que aquest tema no és de la seva competència quan s'ha passat gran part de la compareixença parlant de la necessitat de destinar més recursos a la recerca», va indicar.