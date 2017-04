Girona es compromet ara a obrir al maig el nou parc d'Ermessenda

L´Ajuntament de Girona ha promès als veïns del sud de Sant Narcís que el parc de la Comtessa Ermessenda reobrirà a finals de maig. Són molts mesos d´obres i algunes picabaralles verbals per la lentitud en l´execució d´uns treballs que han de reconvertir el parc en un espai amable per passejar-hi i amb ombres. Abans era molt poc utilitzat perquè tenia unes muntanyes de disseny poc pràctiques per a l´ús del paratge. L´obra es va tirar endavant gràcies als projectes participats dels barris, amb un pressupost de 83.000 euros, però durant molts mesos no s´hi han vist les màquines treballant.

«Hem tingut tres regidors d´Urbanisme –en referència a Carles Ribas, Marta Madrenas i Joan Alcalà–, ens han dit que hi ha hagut dificultats burocràtiques per arrancar i hi ha hagut tres grans aturades», recorda la presidenta de l´Associació de Veïns de Sant Narcís-Sector Sud, Maria Dolors Hernández. La representant veïnal afirma que la promesa inicial era que l´obra estaria acabada «a l´agost de l´any 2015 i ara sembla que serà quasi dos anys després». «Només demano i exigeixo que ara compleixin el compromís que han près. Ens ho van dir en una reunió amb un arquitecte, un aparellador i amb poítics», assenyala.

Des de l´Ajuntament, el tinent d´alcalde d´Urbanisme, Via Pública i Mobilitat, Joan Alcalà, manté que complirà la promesa i afirma que només hi ha hagut imprevistos quan s´havien de remenar terres i plovia. En aquest sentit, recorda que els treballs es feien per fases i que fa unes setmanes es va proposar als veïns treure ja les tanques, però que la mateixa Associació va demanar que primer s´executessin els treballs pendents per evitar riscos en la seguretat dels usuaris del parc. «Els veïns feia deu anys que demanaven obres al parc i finalment els hi podrem obrir aviat», assegura.

Fa poc s´ha resolt el drenatge del parc i queden pendents algunes actuacions com la col·locació d´uns bancs de ciment que serviran per resoldre els talls dels talussos. També queda pendent la instal·lació elèctrica. Ara es deixarà tot a punt per, més endavant, col·locar fanals més baixos que dotin de major il·luminació l´espai. Per més endavant, també, es preveu fer les voreres pendents, quan el consistori tingui finançament. «A Urbanisme tenim molts fronts oberts i el del parc de l´Ermessenda puc garantir que s´acabarà i que serà una realitat ben aviat», apunta Joan Alcalà.