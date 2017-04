La nova estació d'autobusos de Girona s'inaugurarà la setmana vinent

La data amb la que es treballa perquè tot estigui a punt és el dia 5 de maig, sempre que no hi hagi imprevistos d'última hora. El que no està decidit encara és quan podrà entrar en funcionament i començar a rebre usuaris. "Falta definir els últims aspectes amb operadors i l'Ajuntament per garantir la posada en servei", segons ha admès aquest dijous el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.



17.000 metres i 27 andanes

La nova estació ocupa el primer nivell de l'estació intermodal soterrada de la línia d'alta velocitat amb una superfície d'uns 17.000 metres quadrats i un total de 27 andanes, tres de les quals per a parades ràpides. Es preveu que en moments punta pugui acollir fins a 20 operacions simultànies. També inclou un mòdul envidriat que servirà de sala d'espera i que estarà tancat i climatitzat.

D´altra banda, compta amb una zona de lavabos, al costat de l´entrada, i un espai més tècnic a tocar de la boca d'entrada i sortida d'autobusos. També té un espai destinat a la recepció de viatgers amb deu taquilles per a la venda de tiquets, una oficina d´informació i màquines autoexpenedores.

Els usuaris hauran d´accedir a la terminal d´autobusos a través del vestíbul de l´estació intermodal i agafant les escales mecàniques que porten als controls de l´estació del tren d´alta velocitat. Els autobusos disposaran d´un punt d´accés i sortida únic, mitjançant una rampa, que donarà a la plaça d´Europa.



Inversió de 8 milions

Font ha remarcat que "és una de les inversions més importants de les comarques gironines en els últims anys" amb un cost de 8 milions d'euros que permetrà "millorar la connectivitat" no només de la ciutat sinó a nivell de demarcació.

Actualment, la ciutat compta amb una estació d´autobusos provisional a la plaça d´Espanya, davant l´estació de tren, després que l´antiga instal·lació es demolís amb motiu de les obres de la línia d´alta velocitat. Aquestes obres van incloure la construcció d´una estació intermodal soterrada, en la qual es va reservar un espai per a la nova estació.

Un cop entri en servei la nova estació de busos, faltarà veure com quedarà la que durant nou anys d'obres del TAV ha estat l'estació provisional. L'Ajuntament de Girona té el compromís verbal d'Adif que la desmuntarà però no s'han concretat els terminis. El consistori té previst renovar la plaça però encara no hi ha un projecte de construcció definit.