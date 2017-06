Desallotgen el centre de menors de la Misericòrdia per un incendi

Incendi al centre d'acollida menors de la Misericòrdia de Girona, on hi ha infants i adolescents tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat (DGAIA). El foc es va produir dimarts quan faltaven uns 10 minuts per a les deu de la nit. Els efectius d'emergències van haver de desallotjar la trentena de persones que hi havia a dins de les instal·lacions de forma preventiva.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb vuit vehicles i al final en van haver d'actuar tres. El que va cremar van ser una rentadora i assecadora situades a l'estança on hi ha la maquinària de neteja. Els efectius d'extinció d'incendi van tenir les flames extingides en mitja hora.



Investigació dels Mossos

Els Mossos, per la seva banda, van obrir diligències informatives per determinar les causes de les flames. Tot apunta que el foc no hauria estat intencionat, segons fonts policials.

A causa de l'incendi, una educadora del centre va haver de dirigir-se a l'hospital per una possible intoxicació lleu pel fum. La resta de persones van poder tornar a les seves estances un cop extingit l'incendi a la zona de les rentadores.