Girona captura 1.878 coloms i 146 gavians per sacrificar-los

L'Ajuntament de Girona ha capturat en el darrer any 1.878 coloms i 146 gavians. Les accions formen part de diferents programes de control d'aus urbanes per regular-ne la població i els serveis es contracten externament a una empresa especialitzada i sota supervisió directa del consistori. Les aus que s'agafen, s'acaben sacrificant.

En concret, s'han capturat 1.114 coloms amb xarxa automàtica i 764 per mitjà de la utilització de gàbies. Pel que fa als gavians, s'han portat a terme un total de 73 actuacions, amb un total de 146 captures. D'aquestes accions, 42 han estat en els nius, 51 punxant ous, 51 en polls i dos en gavians adults.

També es fan controls dels estornells. S'utilitza com a mètode per foragitar-los de la ciutat el sistema de crits d'alarma, emissions de làser i el servei de vols de rapinyaires.

Aquest darrer any les incidències més destacables s'han concentrat a la plaça Poeta Marquina; a la resta de punts on es localitzen els dormidors les incidències han estat mínimes. A la Poeta Marquina, després de la pressió veïnal, es va decidir podar els arbres per evitar que les aus hi anessin a refugiar-se.