Sarrià vendrà entrades a la piscina per a convidats dels abonats a preu reduït

La comissió de govern de l'Ajuntament de Sarrià ha aprovat que cada soci de la piscina –un de sol en els casos de carnets familiars– podrà obtenir cinc entrades individuals a la piscina per 25 euros. Aquestes entrades tindran el número de carnet de la piscina de la persona que les compri, i només es podran utilitzar si la persona que les presenta va acompanyada del titular del carnet que les ha comprat. Mai soles. El motiu es oferir un descompte als abonats per quan tenen algun convidat o compromís a casa i volen que els acompanyi a la piscina. En cas de detectar alguna revenda o conducta indeguda en aquest sentit, es retirarà el carnet d'abonat a qui les hagi comprat i no hi haurà dret a reclamar cap indemnització. En breu es posaran a la venda.