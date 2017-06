Comença l'enderroc de l'antic Centre Verd per convertir-lo en un gran aparcament

Les màquines han engolit pràcticament en només dos dies les instal·lacions de l'antic Centre Verd situat a l'extrem sud de la carretera Barcelona de Girona. Els treballs van a càrrec de la mateixa empresa que ha de retornar aquests terrenys de la zona de Mas Xirgu a l'Ajuntament de Girona. Inicialment, estava previst que es deixés el solar arrasat i buit però s'ha consensuat, amb el consistori, deixar diferents estructures perquè seran útils per al futur gran aparcament gratuït de vehicles que s'està projectant.

El regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que les màquines no arrencaran el paviment, ni els punts d'il·luminació, ni l'arbrat, ni el tancament perimetral, entre altres elements. El representant municipal calcula que abans d'acabar aquest mes, les màquines ja hauran deixat la zona. El mateix regidor espera que, abans de dos mesos, l'estacionament nou ja estigui perfectament senyalitzat i habilitat. Just abans del primer partit del Girona FC. Alcalà calcula que a l'antic Centre Verd hi podran aparcar uns 400 vehicles. De fet, aquest punt és un dels quatre aparcaments que ahir, a Diari de Girona, el cap de la policia municipal, Joan Jou, va plantejar com a alternativa al de Montilivi els dies de partit del Girona FC, ja que, per seguretat, en tot l'entorn de l'estadi estarà prohibit deixar-hi cap cotxe. Els altres són al pavelló de Palau, al Mas Gri i al Parc Científic i Tecnològic.

Òbviament, el destí de l'espai alliberat a l'antic Centre Verd no serà només recollir la bossa d'aficionat al futbol cada quinze dies sinó que funcionarà com a aparcament dissuasiu. El regidor va recordar que hi ha una línia d'autobús que passa cada quinze minuts cap al centre de la ciutat per aquell punt i que, quan l'estacionament entri en servei, es revisarà si s'ha de modificar la freqüència.

L'empresa especialitzada en jardineria va obrir la nova botiga a Salt fa unes setmanes, en un solar d'uns 12.000 metres quadrats. Centre Verd va haver de marxar de Girona perquè tenia un permís municipal que expirava. Fa molts anys l'espai va ser expropiat però en lloc de pagar-li una indemnització econòmica, se li va compensar amb anys d'estada en aquest solar.