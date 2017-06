Els veïns de Palau demanaran policia de barri a l'Ajuntament

L'associació de veïns de Palau-sacosta es reunirà demà amb la regidora d'Igualtat i Seguretat, Sílvia Paneque, i amb la regidora de barri, Maria Àngels Planas. L'objectiu d'aquesta trobada-tertúlia és tractar qüestions relacionades amb la seguretat, com ara la manca de policia de barri, i quines accions té previstes l'Ajuntament ara que el Girona FC ha pujat a primera divisió. D'altra banda, els veïns també volen plantejar a les regidores com prevenir els botellons que sovint es fan a la zona, especialment quan fa bon temps i sobretot per la festa major, que cau al mes de setembre.

La trobada tindrà lloc a les vuit del vespre, a la residència geriàtrica del barri.