Unes 80 persones participaran a les quatre taules de treball del Pla Integral de Sant Narcís

El Pla Integral de Sant Narcís començarà amb el taller d'igualtat el 12 de juliol. A les taules de treball hi participaran una vuitantena de persones. Durant el període d'inscripcions a les taules, s'han apuntat a participar en el Pla un total de 70 persones, entre les 58 que ho han fet de manera telemàtica i les 12 que ho han fet de manera presencial al centre cívic Sant Narcís. A més, s'han de comptar la desena de persones que ja formen part de la taula del projecte ferroviari.

El taller d'igualtat es farà al centre cívic Sant Narcís (20.30 hores) sota el nom de «Com vivim el barri» i estarà dinamitzada per personal tècnic municipal d'igualtat.

Tal com estava previst, a partir d'aquest punt de partida es planificaran de cara al setembre les primeres reunions de les quatre taules de treball del Pla (Dinamització, Territori, Convivència i Projecte Ferroviari). Es preveu que en els propers mesos, i fins a finals d'any, es facin tres reunions de cada taula.

El tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha subratllat la importància «d'aquest punt d'inici del Pla, un projecte ambiciós que suposarà un abans i un després per al barri i que té l'objectiu de recuperar i tornar a posar en valor Sant Narcís».

Per taules, hi ha 23 persones inscrites a la Taula de Dinamització; 21 a la Taula de Convivència; 21 a la Taula de Territori, i 5 a la Taula del Projecte Ferroviari. En aquest darrer cas, aquestes s'integraran a la taula ja existent anteriorment i que està formada per una desena de membres.



Dotze propostes de debat

Fins ara s'han rebut també dotze propostes de debat per part de la ciutadania per incloure-les als temes que es tractaran a les taules. El termini per presentar propostes s'acaba el 30 de juny.

A partir de les diferents reunions amb ciutadans i entitats del barri previstes en les taules de treball i de la recollida de les propostes dels veïns, s'identificaran les necessitats i les propostes generals d'acció a Sant Narcís, objectius previstos en la segona fase del Pla. La tercera fase inclou la valoració de la viabilitat de les propostes d'acció i l'inici de l'execució de les actuacions més urgents.

El Pla Integral de Sant Narcís té com a finalitat promoure l'harmonia, la identitat i les potencialitats del barri amb l'objectiu de cercar noves oportunitats i donar una resposta social, territorial i econòmica per obtenir-ne un impacte positiu. La participació de la ciutadania i la implicació dels veïns i les entitats en el procés tindrà un paper fonamental per definir les accions que s'hi han d'emprendre.