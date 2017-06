Miriam Reyes: «Cal dissenyar un món que estigui preparat per als nens amb autisme»

Miriam Reyes és la fundadora de l'ONG Aprendices Visuales, que té com a objectiu oferir als infants amb autisme les eines necessàries per poder desenvolupar al màxim tot el seu potencial.

Va estudiar Arquitectura, però va acabar fundant una ONG per a nens amb autisme.

Jo sempre dic que vaig canviar el disseny d'edificis pel disseny de contes i aplicacions interactives. Tinc un cosí petit, en José, a qui van diagnosticar autisme. I els experts ens van dir que aquests nens són «aprenents visuals», és a dir, necessiten imatges i pictogrames per aprendre millor. Vaig començar a fer alguns dissenys per a en José, i el que més va funcionar va ser el dels «calçotets d'en José»; per quan necessitava aprendre com anar sol al lavabo. El vam penjar a Internet i van començar a accedir-hi famílies i professionals tot el món per agrair-nos-ho, perquè no hi havia gaire material gràfic disponible. A partir d'allà vaig decidir fundar l'ONG.

Què fan, actualment, des d'Aprendices Visuales?

Cal dissenyar un món preparat per als nens amb autisme. Per això, una de les nostres línies són els contes i aplicacions interactives perquè puguin aprendre coses bàsiques com l'autonomia o les emocions, però també oferir-los entreteniment i diversió. També tenim una acadèmia en línia de formació per a famílies i professionals. Finalment, tenim una tercera línia d'actuació que és la sensibilització.

Què podem aprendre, dels nens amb autisme?

Que cada nen és únic i diferent, i que encara que tots tinguin autisme i tinguin algunes característiques comunes, com les dificultats en la comunicació o les relacions socials, hem d'aprendre a veure el nen amb la seva personalitat, la seva forma de ser, les seves dificultats? i oferir-li totes les eines concretes que necessiti per a desenvolupar-se.