ERC critica que es vulgui fer pagar per aparcar a La Copa sense consens

Després que els veïns del Barri Vell i de Pedret manifestessin dijous la seva oposició a la mesura de l'Ajuntament de fer pagar per aparcar a La Copa, el grup municipal d'ERC-MES s'ha reafirmat en la seva posició i ha declarat que «pagar per aparcar a La Copa no pot ser una mesura aïllada». Cal recordar que la coalició no va donar suport a aquesta decisió quan es va portar a votació en el darrer ple. Considera que és «un exercici unilateral del govern de Girona, que no ha comptat amb els afectats».

La portaveu d'Esquerra, Maria Mercè Roca, creu que «Girona té un evident problema de mobilitat, i més específicament de manca d'aparcaments». Per la cap de l'oposició, aquesta qüestió exigeix «calendaris, recursos, planificació i molt de diàleg».