Ruixat d'idees sobre l'educació del futur

a climatologia va aguantar just fins al final de la segona jornada dels Premis Fundació Princesa de Girona. Fins aquell moment l'únic que havia caigut a Girona era un ruixat d'idees, lliçons i reflexions sobre l'educació del futur.

A la jornada «Com s'educa el talent emprenedor», es va preguntar «de què serveix saber fer integrals si no sabem com actuar davant un petit entrebanc quotidià?» van preguntar a una audiència formada per docents i professors. El responsable de Google for Education South of Europe, Marc Sanz López va mostrar com la tecnologia pot ser una gran aliada a les classes i «no una pedra en el camí». El tret de sortida havia anat a càrrec de l'escriptor, divulgador, emprenedor i expert en innovació, Mark Stevenson: que va assegurar que «cal encarar la tecnologia amb optimisme i canviar la cultura de les organitzacions».

El director de la Hartsholme Academy y de la Sant Giles Academy (Regne Unit), Carl Jarvis va narrar com va adonar-se que el sistema educatiu «estava molt lluny al món real» i que «la majoria de les pedagogies del Regne Unit es van iniciar als 70-80 i la gent continuava fent el mateix, és l'única professió del planeta que no ha canviat».

Per la seva banda, Caroline Verlee, és l'Ashoka Change Team Leader a l'escola UniC (Utrecht), va indicar tres claus per desenvolpuar els joves: individualitat, la connectivitat i l'autonomia. Stefano Lavaggi, responsable d'ajuda a l'estudi Casa dei Compiti de la Fondazione Piazza dei Mestieri (Itàlia), va subratllat que és important formar als joves «perquè no es desilusionin amb els fracassos, sinó que afrontin la realitat en positiu». David Calle, que va ser l'únic espanyol finalista dels Gloval Teacher Prize, va assenyalar que «si tots tenim les mateixes oportunitats, el món tindrà una oportunitat.»

El formador, escriptor i periodista Riccardo Maggiolo, que va insicar que «cal tenir una actitud positiva a l'hora de buscar feina i disposar d'una marca personal». La jornada, va desenvolupar-se amb la presència dels Reis d'Espanya.