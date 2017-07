Un sol núvol va provocar la tempesta de Girona

La causa de la tempesta d'abans d'ahir, divendres, a Girona va ser un cumulonimbe. Es tracta d'un núvol que té la base a 1.000 metres del terra i el cap als 9.000 metres, al límit de la troposfera. El gran núvol en forma d'enclusa i molt negre abans de la tempesta, a les 19 hores, era visible des de l'Eix Transversal.

El meteoròleg Enric Estraguésva explicar ahir a Diari de Girona com el núvol va formar la tempesta. Segons ell, la base del núvol estava a una temperatura de 10 graus positius i l´altura estava entre 50 i 60 graus negatius.

Els desplaçaments verticals d´aire al seu interior eren molt violents i ràpids i tenien una funció ascendent. Així, quan va començar a ploure, el núvol va aspirar les gotes i les va dur fins a dalt. En el trajecte les gotes van passar dels 10 graus positius a 60 de negatius i es van transformar en boles de glaç. Les boles van fer viatges de baix fins dalt del núvol fins que van tenir prou pes per sortir-ne i van caure.

La tempesta va deixar anar fins a 65,7 litres per m2 al centre de la ciutat (52,1 dels quals només en 30 minuts i amb intensitats excepcionals de fins a 175 litres per hora i 3,9 litres per minut).

Segons fonts de l´Ajuntament de Girona la intensitat de la pluja en intervals de cinc minuts va arribar a puntes de 143 litres per metre quadrat a l'estació pluviomètrica del carrer Ciutadans i de 102 a Palau entre les 19.15 i les 19.30 hores.

Segons les dades d´Aigües de Girona, a l´estació de Sarrià de Ter es va arribar a 196 litres per m2. És a dir, l´aigua va caure a una velocitat que, si hagués durat una hora, hauria omplert 196 litres per m2. Es tracta de xifres excepcionals en les darreres dècades.

El meteoròleg Enric Estragués va explicar que la tempesta caiguda abans-d'ahir és un fenòmen que ha passat i passarà sempre. Va precisar que el canvi climàtic fa que tempestes com la d´ahir siguin més violentes i més freqüents.

Durant la tempesta d´abans-d´ahir, el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 500 trucades i els Bombers de la Generalitat van tenir uns 350 avisos, la gran majoria procedents de la capital gironina, on es van inundar nombrosos baixos d´edificis, comerços i aparcaments subterranis.

Els 65,7 litres per m2 que van caure sobre Girona superen de molt el que en meteorologia –segons Estragués– es considera aigua torrencial. La denominació d´aigua torrencial s´aplica a partir dels 50 litres per m2.

Quan es tracta de pluja torrencial, segons Enric Estragués, no hi ha cap sistema que tingui capacitat d´absorció i és quan es produeixen inundacions com la que va tenir lloc divendres. Encara ahir a la tarda continuava l'extracció d'aigua dels baixos, aparcaments subterranis i botigues. Al matí van haver-hi establiments que no van poder obrir, però a la tarda la majoria ja estaven oberts.

En total, un setantena de persones de brigades, Aigües de Girona i Girona+neta i una setantena d'agents de la Policia Municipal es van mobilitzar des d'abans d'ahir.

Els equips humans van estar reforçats per dos camions cuba, una retroexcavadora, per arraconar la calamarsa, i cinc màquines d´escombrar.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va informar que arran de les tempestes i la calamarsa no hi va haver afectacions personals. Ahir a la tarda, Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) va rebaixar el pla Inuncat i la ciutat ja tenia un aspecte de normalitat.

Tot i això, la DGPC manté la prealerta davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de noves tempestes que avui encara poden afectar de nou les comarques de Girona, de la Catalunya central i del nord de Barcelona.

En tot cas seran menys tempestes i també concentrades entre la tarda i el capvespre.