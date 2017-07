Estudien si es pot declarar «zona catastròfica

L´Ajuntament de Girona estudia demanar que es declari la ciutat zona catastròfica per la pedregada de divendres. L´alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar ahir que estan avaluant totes les opcions per assegurar que es cobreixen els danys provocats pel temporal. Per això, també han fet consultes per analitzar aquesta possibilitat. Madrenas va avançar, però, que probablement no es compleixen els requisits perquè, tot i el col·lapse que hi va haver, les afectacions a la ciutat no han estat molt elevades.

«Ho estudiarem més i millor tant amb els serveis jurídics com amb la conselleria de Governació», va informar l´alcaldessa. De fet, els comerciants també havien demanat que s'estudiés aquesta possibilitat.

Comença ara el procés per quantificar els danys, principalment a comerços i particulars. De moment, s'han registrat 90 reclamacions a asseguradores. La ciutat pràcticament ha recuperat la normalitat però encara hi ha desperfectes. «Podríem dir que la ciutat ha tornat a la normalitat», ha afirmat Madrenas. Ahir, tres dies després de la pedregada que va provocar el col·lapse a Girona, pràcticament tots els comerços van obrir i es va poder renar l'aigua dels baixos i edificis que es van inundar. Ara, comença el procés de quantificació dels danys.

L'alcaldessa va asssenyalar que, en l´àmbit municipal, els desperfectes han estat menors. Van poder començar amb normalitat les activitats previstes, principalment casals d'estiu, als equipaments i instal·lacions municipals. Només queda tancada la pista principal del pavelló de Palau perquè el parquet ha quedat impracticable però les activitats s´han trasllat a Palau II.

Madrenas va ressaltar que encara no tenen el detall del cost dels danys però va augurar que hauran destinat més recursos a reforços de neteja, retirada de branques i emergències que a fer reparacions. «Són petites coses, com ara algun terra o alguna cosa de pintura», va dir.

La pitjor part del temporal se l'han endut els comerços i els particulars. Per aquest motiu, Madrenas s´ha posat en contacte amb el Col·legi de Mediadors d'Assegurances per esbrinar quins desperfectes es poden cobrir i la fórmula per assessorar i agilitzar els tràmits. Per ara, han rebut 90 reclamacions a asseguradores però la previsió és que la xifra vagi en augment.

«Ens han enviat un correu en què deien que cobriran els desperfectes»,va concretar Mercè Ramírez de Cartagena, membre de la junta de Girona Centre Eix Comercial. L'associació de comerciants també està començant a quantificar els danys, que es basen sobretot en la pèrdua de gènere o en desperfectes a terres o mobiliari. «Encara no tenim l´afectació però segur que més del 70% dels nostres socis han patit problemes per l'aiguat», va exposar.

Madrenas també va remarcar que han consultat amb els mediadors si les assegurances a tercers cobreixen els danys a cotxes que, al carrer o a aparcaments, van quedar inundats. «Ens han dit que sí i això és una molt bona notícia», va dir.

D´altra banda, en tres dies, els Bombers han fet més de 400 serveis. Segons va detallar el cap de la regió d'emergències, Enric Cano, es van fer «tot tipus d'actuacions, sobretot treure aigua d'aparcaments, baixos i forats d'ascensors». Durant la primera mitja hora van rebre 300 avisos i la prioritat van ser les persones. «Potser molta gent no va entendre que no li donéssim el suport que requeria però d'entrada descartàvem els problemes d'aigua perquè prioritzàvem que ningú patís mal», va detallar.