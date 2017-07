Queixes al carrer del Carme per les inundacions constants per les pluges

Un grup de comerciants i veïns del carrer del Carme i del parc de Vista Alegre de Girona es van reunir ahir per consensuar accions de queixa per les constants afectacions i inundacions que pateixen els seus locals i aparcaments soterrats cada cop que plou. La trobada estava convocada per l'Associació Comerciants Carme Vista Alegre arran de la tempesta de divendres a la tarda, que va causar estralls a diversos establiments i garatges privats.

En gran part atribueixen les incidències a l'urbanisme existent a la zona i a la manca d'actuacions municipals malgrat les reiterades peticions dels comerciants i residents. El president de l'Associació, Marc Ros, ha explicat que almenys fa dos anys que reclamen millores després de detectar que sempre que plou la pluja, en lloc d'acabar al riu Onyar, acaba dins de les botigues pel pendent del carrer i el pont. Algunes de les propostes presentades a l'Ajuntament estaven elaborades per arquitectes. «Fa uns mesos van fer més amples els forats dels embornals, però res més», lamenta el representant dels comerciants.

Aigua de les Pedreres

Els problemes més greus han afectat la zona que comprèn el carrer del Carme entre els encreuaments amb els carrers Vista Alegre (on hi ha la comissaria dels Mossos) i Jaume Roca i Delpech (les escales que antigament permetien accedir a l'institut Jaume Vicens Vives). En aquest punt hi ha una dotzena d'edificis, molts dels quals tenen baixos comercials, i hi ha un gran aparcament soterrat. entre els establiments hi ha una clínica veterinària, un església evangèlica, un restaurant, serveis mèdics o una ocelleria.

En aquest punt hi ha el pont de l'Areny, que, molts cops, acaba expulsant l'aigua cap al carrer. A més de la pluja que cau ja en aquella zona, «ens baixa tota l'aigua de les Pedreres i del parc de Vista Alegre i queda tot acumulat». Tot plegat acaba generant un «llac», es queixa Ros.

La gran quantitat d'aigua i de calamarsa d'aquest divendres va malmetre parquets i va bufar portes, fet que suposarà assumir reparacions costoses si les assegurances no ho cobreixen. Si més no, serà un mal de cap més per als botiguers estar pendents de saber si l'assegurança ho cobrirà tot i quan es podran arranjar tots els desperfectes.

Aparcaments negats

A més a més, l'aigua va acabar introduint-se en alguns aparcaments. Segons ha explicat el president de l'Associació, hi ha constància d'almenys set vehicles que estaven estacionats a l'interior dels garatges privats i soterrats que hauran de ser declarats «sinistre total» perquè la gran quantitat d'aigua que hi va quedar acumulada els va malmetre. Per tant, inservibles.