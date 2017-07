Enric Pardo abandona Iniciativa perquè el partit és 'equidistant' amb el procés

L'activista ecologista, excoordinador regional d'ICV a les comarques gironines i exregidor a l'Ajuntament de Girona, Enric Pardo, ha decidit abandonar el partit després d'observar "una distància creixent entre el meu sentiment polític i els posicionaments politics del partit". Pardo era militant des de l'any 2003 i ha enviat un carta al partit exposant els motius.

En un paràgraf, Pardo assenyala que "Crec que en un moment que el país clama per replantejar aspectes tan transcendents com la república, el procés constituent, els drets, i la propia concepció del nostre país com a nació és un error quedar-se en una posició equidistant. És trair la nostra lluita passada de radicalitat democràtica, subversió al poder dominant, i de lluita de les classes populars. Durant un temps, he volgut entendre aquesta equidistància com una manera d'evitar esquerdes internes davant un incert procés, però a les alçades que estem, això no sols ja no es justifica, si no que evidencia que posem per davant dels interessos del país els propis interessos de partit."

Pardo va enviar l'escrit el dia en què al Parlament s'explicaven els detalls del referèndum, "i dia -apunta- en què el meu partit ni tan sols considera important anar a escoltar les explicacions que es donaran al país, avui doncs és el dia de dir prou i adeu, amb pesar, però convençut que és la decisió correcta per coherència personal i per deixar d'estar en contradicció entre el que penso i el que fan els qui em representen".

Pardo que havia estat portaveu de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), va ser regidor del 2004 al 2011 i va destacar per la seva rebel·lia essent membre de l'equip de govern ja que sovint lres seves declaracions no covencien els socis de govern, en aquella època tripartit.