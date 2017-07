Girona sorteja les entitats que tindran barraca a les Fires de Sant Narcís

El sorteig per escollir les entitats que tindran barraca a la Copa per les Fires de Sant Narcís de Girona es va celebrar ahir a la nit. Han tingut sort: l'Agrupament Escolta i Guia de Pare Claret; el Club de Futbol Santa Eugènia; l'Associació Socioeducativa Nousol; el casal Independentista el Forn; l'Agrupament Escolta i Guia Sant Narcís; el Club Rítmica Girona; la Penya Doble Set; Mou-te en Bici; l'AMPA CEIP Joan Bruguera; el Club Esportiu Santa Eugènia de Ter; l'Associació Juvenil Salsa Jove; l'AEiG Santa Maria de Vista Alegre; l'Associació de Naturalistes de Girona; els Diables de l'Onyar; l'Associació Cultural l'Ariet; i el Girona Club d'Hoquei. Hi optaven 26 entitats. També la tindran, de forma directa: el Club d'Escacs Santa Eugènia; l'Escola de Futbol Gironès-Sàbat; i el Club Esportiu Patinatge Artístic. A aquestes se n'hi ha d'afegir quatre de la UdG. Els primers suplents per ordre són: l'Associació Cultural Cubana de Girona, l'Associació Esportiva Gironina de Judo i el Club Esportiu Onyar. El sorteig per escollir la ubicació que tindran a l'esplanada de la Copa es farà el 19 de juliol.