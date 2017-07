Cinc gestors controlen el 60 per cent del mercat d'habitatge turístic a Girona

Molts dels pisos turístics de la ciutat de Girona s´anuncien a AirBnb, la plataforma hegemònica que connecta hostes i visitants. Segons la seva política, no tots els anuncis tenen llicència, ja que l´actual normativa no els hi exigeix.

La política de confidencialitat d´AirBnb i el seu model de negoci impedeix les xifres exactes d´aquest fenòmen però gràcies a dos activistes de les dades contactats per aquest diari, ara podem conèixer detalls de com funciona el negoci d´aquesta plataforma a la ciutat.

Un d´ells és la gran concentració d´agents professionals que lloguen pisos turístics a la ciutat. Segons dades d´InsideAirbnb, el 30% dels pisos es concentren en 5 gestors, el que la converteix en la capital amb més concentració d´aquests coneguts com ´superhostes´ que acumulen un 60,6% de l´oferta d´apartaments turístics de Girona, per sobre de ciutats com Palma de Mallorca (59.6%), Madrid (52%) o París (20,8%).

Aquest fet posa en dubte el concepte original de la plataforma consistent en particulars "compartir" espais buits amb els visitants per tenir una connexió personal amb la gent de la zona que es visita. Per suposat, aquests superhostes, lluny d´aquest ideal, converteixen la plataforma d´economia col·laborativa en un mecanisme comercial que els hi permet obtenir beneficis molt superiors al del lloguer tradicional.