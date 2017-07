La CUP i ERC reclamen a l'Ajuntament de Girona passar a l'acció amb Agissa

La CUP i ERC han reclamat a l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona que passi a l'acció amb Agissa, arran de l'informe d'intervenció que ha detectat suposades irregularitats –sobretot, al laboratori- a l'empresa mixta que gestiona el servei d'aigües. El regidor Lluc Salellas ha criticat la "passivitat" del consistori i ha reclamat a l'alcaldessa que reclami la dimissió de l'actual conseller delegat, Xavier Ballell. Els republicans, per la seva banda, han criticat que l'Ajuntament encarregui ara nous informes i s'han preguntat si la situació "no és prou greu" com per emprendre altres actuacions. A més, tots dos grups han menat la pressa perquè es convoqui la taula de seguiment que ha d'analitzar si és viable municipalitzar el servei. L'alcaldessa Marta Madrenas, però, ha assegurat que s'estan fent "tots els esforços" per aclarir si hi ha hagut irregularitats i ha acusat la CUP i ERC de "condemnar els investigats abans d'hora" i de fer "hiperventilació" amb el cas.

Picabaralla entre part de l'oposició i l'equip de govern de Girona arran del cas Agissa. El ple d'aquest dilluns ha donat compte de l'informe d'intervenció sobre l'empresa mixta, que analitza l'auditoria del 2014. El document detecta suposades irregularitats que hauria comès Girona SA (la part privada de la societat, que n'ostenta el 80%). Sobretot, en allò que fa referència al laboratori d'anàlisi d'aigües, situat a Montfullà, i els serveis que presta a tercers.

El vicealcalde Eduard Berloso ha recordat que l'informe planteja "dubtes" sobre el dia a dia d'Agissa, però també ha defensat que l'Ajuntament actuarà "amb prudència". I aquí, ha acusat directament la CUP d'haver "encès les alarmes" amb l'afer.

Berloso ha defensat que el control i la fiscalització de l'empresa mixta "s'està fent bé", ha recordat que la concessió és "d'una enorme complexitat" i que, si els nous informes que s'han encarregat detecten indicis de delicte penal, s'actuarà en conseqüència. "La contundència no està renyida amb la prudència", ha subratllat.



"Són incapaços de fer res"

Les paraules de l'equip de govern han encès la CUP. El regidor Lluc Salellas ha dit estar "parat" de veure com l'Ajuntament "ha arribat a reescriure la història per la seva comoditat". Salellas ha criticat al PDeCAT i al PSC haver "oblidat" que tant l'actual conseller delegat Xavier Ballell, com l'anterior Narcís Piferrer, estan investigats pels jutjats.

El regidor ha assegurat que l'equip de govern ha estat "incapaç" d'entrar a fons amb Agissa i n'ha lamentat la seva "passivitat". "Estaven aturats, si no fos per l'oposició avui no seríem on som", ha afirmat. I aquí, Salellas ha instat l'alcaldessa a reclamar la dimissió de l'actual conseller delegat d'Agissa, davant els "indicis de delicte" que entreveu l'informe d'intervenció.



Convocar la taula de seguiment

Per últim, la CUP també ha reclamat a Madrenas que es convoqui la taula de seguiment que ha d'analitzar si és viable municipalitzar el servei d'aigua quan, al 2020, s'acabi la concessió. Una demanda que ERC també ha posat sobre la taula. El regidor Martí Terés ha lamentat que la comissió d'investigació impulsada al voltant de l'empresa mixta es "tanqués en fals" i que, "més enllà de la feina tècnica" d'encarregar nous informes, no hi hagi "més compromís" per part del PDeCAT i el PSC.

"Ens trobem davant d'un 'totum revolutum', amb males pràctiques que poden derivar en responsabilitat penal", ha dit Terés. I s'ha preguntat: "És que l'equip de govern només actuarà si hi ha delicte? La situació no és prou greu com per emprendre algun altre tipus d'actuació?".

Per als republicans, amb les auditories i els informes no n'hi ha prou. "Fa temps que esperem, s'acosta el final de mandat i queda molta feina a fer; cal reunir la taula de seguiment per posar llum i analitzar si hi ha hagut males pràctiques", ha reclamat Terés.



"Hiperventilació"

L'alcaldessa Marta Madrenas ha pres la paraula per criticar les paraules de la CUP i d'ERC i assegurar que, des de l'equip de govern, s'està fent allò que pertoca. "Estem fent tots els esforços per aclarir què hi ha conjuntament amb Salt i Sarrià, però volem fer passos amb seguretat", ha subratllat Madrenas.

"Quan els informes ens ho aclareixin, i si realment es demostra que hi ha responsabilitats penals, anirem als tribunals", ha dit l'alcaldessa. "Però de moment vostès estan fent hiperventilació" –ha puntualitzat, dirigint-se a ERC i la CUP- "i estan condemnant persones abans d'hora".

Marta Madrenas també ha defensat que la taula de seguiment no es convoqui fins a tenir "tota la informació" al voltant d'Agissa. També ha defensat les auditories i la fiscalització que s'està fent al voltant de l'empresa mixta i ha retret als cupaires que li critiquin no haver fet res.

"Ara, per exemple, licitarem un informe que ens donarà un detall acurat de l'estat de totes les infraestructures", ha dit l'alcaldessa. I ha conclòs: "Però és important que la ciutadania sàpiga que s'està treballant de manera molt intensa i que tot es va iniciar i ha continuat així perquè nosaltres ho hem volgut".