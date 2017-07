Es rebutja la moció del PP contra el referèndum «il·legal»

El ple municipal de Girona va rebutjar ahir a la nit la moció del PP que volia que l'Ajuntament fes palès el «rebuig» cap al referèndum «il·legal»» anunciat per l'1 d'octubre. Les votacions van seguir el curs previst. La majoria de partits independentistes va tombar la proposta dels populars. CiU, ERC i CUP van votar contra el text del PP i Ciutadans va ser l'única formació que es va sumar a la moció del PP. El focus estava situat al cim dels quatre regidors del PSC, que també es podia intuir, van decidir abstenir-se. La portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, va lamentar que el PP contínuament volgués situar-los en un o altre bàndol. En aquest sentit, va recordar que el seu partit no és independentista però que no estan al costat de formacions corruptes que recullen firmes en contra de l'Estatut.

La proposta del PP pretenia que l'Ajuntament es comprometés a «no donar suport ni proporcionar cap tipus d'ajuda, ni recurs material o de personal, a la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar el dia 1 d'octubre». També demanava que s'abandoni de «forma immediata l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI). L'alcaldessa, Marta Madrenas, però, va dir que no li «tremolaran les cames» a l'hora de donar suport al referèndum.