L´escola d´adults de St. Narcís obre les portes al quart curs

Tot a punt per la posada en funcionament del quart curs de l'escola d'adults situada a Sant Narcís. A partir d'avui es poden començar a matricular tots els interessats que no ho van fer en el procés de preinscripció previ.

L'any passat, pel centre situat al carrer Narcís Xifra hi van passar més de 400 alumnes. L'equipament formatiu, format per onze professors (dos estan a mitja jornada) ofereix el graduat en ESO, els nivells A1, A2 i B1 de català, la preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà, la d'accés a cicles formatius de grau superior de les àrees de ciències, i classes d'informàtiva en quatre cursos diferents (Competic inicial, bàsic, mitjà i avançat). Alguns cursos també s'ofereixen al centre d'adults de la travessia de la Creu.

No obstant això, la preparació a cicles formatius de grau mitjà i l'àmbit de ciències per als graus superiors (a l'edifici de la travessia de la Creu es fa tot el de lletres), són exclusius del centre de Sant Narcís, també els dos cursos superiors d'informàtica. En canvi, al centre de l'Eixample s'ensenya també castellà, anglès i francès i es prepara per a l'accés a la Universitat per a majors de 25 i de 45 anys.

Aquests dies ja s'han pogut veure persones demanant informació per apuntar-se en algun curs i els professors ja estan posant el dia tot el temari en diferents reunions. Disposen de tres aules al matí i cinc a la tarda i, per això, algun curs matinal s'ha de fer al Centre Cívic de Sant Narcís. Antigament, molta gent s'apuntava a formar-se a les tardes, però actualment hi ha més gent als matins. Probablement perquè ara molta gent treballa als matins.



Formar-se buscant feina

El director del centre de formació d'adults de Sant Narcís, Fermí Porta, explica que estar de costat amb el Servei Municipal d'Ocupació els va molt bé perquè «molta gent que busca feina també es vol formar». De fet, el Servei Municipal d'Ocupació nodreix de molt d'alumat l'escola d'adults. Mentre no troben un treball, aprofiten per estudiar.

Aquests dies al centre de formació s'esperen molts de moviments perquè molta gent no aprofita el juny per inscriure's. Això sí, té clar que no deixaran ningú «al marge». Tothom que vulgui apuntar-se a un curs tindrà cabuda, ja sigui amb més gent a les aules o canviant alumnes de grup si és possible. N0més s'haurà de redirigir a aquells qui a mig curs vulguin inscriure's a català perquè ja els seria molt difícil poder-se «enganxar» al temari. Se'ls explicarà que a la ciutat hi ha altres serveis.