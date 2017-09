Veray demana a Madrenas que no situï la ciutat de Girona «fora de la llei»

La portaveu del grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha exigit avui a l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, que "rectifiqui i no situï Girona al marge de la democràcia donant suport a un referèndum il·legal que sap que no es farà".

Veray ha fet aquestes declaracions en roda de premsa després que l'alcaldessa signés ahir, dijous, un decret per mostrar el suport de l'Ajuntament de Girona al referèndum suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

En relació amb la carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, als ajuntaments catalans, Veray ha recordat a l'equip de Govern que "la Llei del Referèndum i la convocatòria del mateix ja han estat suspeses pel Tribunal Constitucional".

A més, ha reclamat als ajuntaments que "no siguin còmplices de les il·legalitats que cometi el Govern" i per tant, "que no posin a la seva disposició els equipaments municipals que s'utilitzen com col·legis electorals en unes eleccions democràtiques".

D'una altra banda, la portaveu del PPC a Girona ha denunciat "la crida a la desobediència que ha fet l'alcaldessa de Girona en nom de tota la ciutat en un vídeo penjat en les seves xarxes socials".

"Això és irresponsable, lamentable i totalment injustificable, i més quan l'alcaldessa mai ha fet una crida a la participació en unes eleccions democràtiques", ha afegit.

Segons ha especificat Veray, "la crida a la participació ho hauria de fer a les eleccions que es convoquen de manera legal i que donen garanties, i no quan es tracta de fer una crida a la desobediència, un fet que pot tenir conseqüències judicials perquè pot estar cometent un delicte".

A més, ha destacat que "Girona és una ciutat plural i diversa, i l'alcaldessa ha de ser-ho de tots, no només d'una part".

Per això, li ha demanat "que actuï i es comporti com a tal, i no sigui còmplice del procés independentista que, d'una banda, vol separar-nos de la resta d'Espanya, cosa que no aconseguiran, i que d'una altra banda, ja ha trencat la convivència a Catalunya".

Quant a la preocupació que tenen molts dels funcionaris de l'Ajuntament de Girona, Veray els ha dirigit un missatge de tranquil·litat "perquè ningú els pot obligar a fer res il·legal".

Finalment, Concepción Veray ha mantingut que "l'estat de dret funciona i la democràcia continuarà responent amb fermesa, amb serenitat i amb dignitat a totes les accions il·legals dels que volen separar a Catalunya de la resta d'Espanya".