Pregó musical en favor de la convivència, la integració i l'acollida

Santa Eugènia de Ter viu dies de celebració amb la Festa Major, que es va donar per encetada oficialment ahir amb el pregó a càrrec del Cor Àkan i l'Orquestra Eugenial, que van fer un missatge de convivència, integració, tolerància i acollida entre tots els veïns. La programació preveu un cap de setmana farcit d'activitats musicals, culturals, taller i concursos. Avui al migdia hi haurà una bicicletada que acabarà a la frontissa de Santa Eugènia, on es preveu fer un acte que serveixi per batejar oficialment l'espai com a parc de Núria Terés, on seran presents amics i familiars de l'activista i exregidora, que va morir fa quasi un any.