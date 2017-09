Canviem Salt insisteix a donar un ús social als solars abandonats

Canviem Salt proposarà que els solars abandonats del municipi tinguin un ús social, una reivindicacvió que ja havia deixat palesa fa unes setmanes en un acte al sector de Mas Masó,m amb el suport d'un grup de veïns. L'agrupació ho proposarà amb una moció, al ple del 18 de setembre, perquè d'aquesta manera s'aprofiti la proliferació de focus d'insalubritat i riscos sanitaris. La majoria d'aquests són de propietat privada, per això es proposa que hi hagin convenis marc amb els propietaris per tal que cedeixin l'ús temporalment.