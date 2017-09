L´incendi en el quadre elèctric d´un edifici de Girona obliga a desallotjar un bloc sencer

El foc s´ha declarat aquest dijous al matí i ha afectat l´edifici número 27 del carrer Montseny, al centre de Girona, al incendiar-se el quadre elèctric de la planta baixa.

Els Bombers han rebut l´avís a les 11.52h i fins al lloc s´hi han desplaçat 6 dotacions. Hi han treballat fins les dues del migdia, quan han donat el foc per extingit.

Per prevenció s'han desallotjat les persones que en aquell moment ocupaven els seus habitatges del bloc de pisos afectat. Hi ha hagut dos veïns que no han pogut sortit pel seu propi peu i han hagut de ser evacuats amb una autoescala dels Bombers.

El foc ha originat una gran columna de fum negre visible des de diversos punts. Un cop s'ha apagat l'incendi, s'ha prosseguit a ventilar l'edifici i els desallotjats han pogut tornar als seus respectius habitatges.

Cremen cinc contenidors

D'altra banda, poques hores després s'han incendiat cinc contenidors de residus del Passeig d'Olot amb el carrer Bassegoda, a pocs metres d'on aquest matí ha cremat el quadre elèctric del bloc del carrer Montseny. En aquest cas, els Bombers han rebut l'avís a les 14.09 i s'hi han desplaçat 5 dotacions. Les flames han afectat dos edificis pròxims al punt on s'ha declarat el foc, un d'ells correspon al local de l'entitat l'Escudella Solidària. S'han trencat vidres i el fum ha afectat la façana de l'immoble fins el quart pis, essent els primers els que han patit més desperfectes.

Mitja hora més tard s'ha donat per extingir, però els Bombers hi han treballat fins les 15.06h.