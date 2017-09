Més de 1.500 nens participaran en el Dia Sense Cotxes en la Setmana de la Mobilitat

L'Ajuntament de Girona participa un any més en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura que s'impulsa des de la Generalitat de Catalunya. Enguany la campanya es portarà a terme des del 16 fins al 22 de setembre sota el lema «Mobilitza't per un aire més net» i comptarà amb diverses activitats organitzades a la ciutat.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de Girona, Joan Alcalà, ha ressaltat que «la promoció i el foment de la mobilitat sostenible entre la ciutadania és una de les prioritats de les polítiques que portem a terme i de les accions que emprenem a la ciutat no només durant aquests dies sinó al llarg de tot l'any» però ha subratllat que «campanyes com aquesta ajuden a sensibilitzar els veïns i veïnes de la importància d'apostar per l'ús de mitjans de transport menys contaminants».

Una de les activitats més destacades d'aquesta edició a la ciutat serà de nou el Dia Sense Cotxes. Un total de 1.570 alumnes participaran el divendres 22 de setembre al matí en l'activitat «Ens formem al carrer, transformem el carrer», en el marc de la qual durant unes hores els escolars deixaran les aules per sortir al carrer en una zona propera al seu centre i fer-hi diferents activitats lúdiques. Aquest any hi participen un total de 10 centres educatius: Escola Carme Auguet, Escola Dr. Masmitjà, Escola Pla de Girona, Escola El Bosc de la Pabordia, Escola Montjuïc, Escola Marta Mata, Escola Dalmau Carles, Escola Montfalgars, Escola Cassià Costal i Escola Àgora.