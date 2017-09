Tala selectiva d'arbres a Fontajau per reduir el risc de les riudades

Un grup d'operaris de l'empresa Forestal Catalana SA està treballant aquesta setmana en la reducció de vegetació a les ribes del Ter a l'altura de Fontajau. L'operació inclou la «tala selectiva» d'arbres de grans dimensions, això com la retirada d'exemplars morts o caiguts, segons ha exposat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà de Girona, Narcís Sastre. La major part dels treballs es fan arran de diferents ponts -als dos costat de la insfraestructura i als dos costats del riu- i tenen per objectiu la reducció del risc de les riudades en cas de forta pluja. Amb la zona més aclarida, l'aigua no troba tants obstacles i corre i baixa pel recorregut habitual. Amb obstacles, com ara molts arbres o moltes branques mortes, es pot provocar un fre que provoqui que l'aigua es desviï i causi inundacions.

El representant municipal ha explicat que l'objectiu és «millorar la capacitat hidràulica de la llera i les infraestructures», com ara diversos ponts. A més, s'està reduint la superfície del canyar, una espècie exòtica invasora. La intervenció s'està portant a terme, fins i tot amb maquinària, en les proximitats dels ponts de l'avinguda de França, pont de la Barca i a la passera per a vianants que connecta Fontajau i la Devesa.

El regidor ha explicat que l'actuació parteix d'un conveni entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'organisme català va concedir una subcvenció al consistori gironí dins el programa de conservació i manteniment de lleres per al període 2017 i 2018. Aquests treballs a la riba del Ter tenen un cost de 14.954,03 euros, IVA inclòs, dels quals el 80% prové de la subvenció de l'ACA.

Aquesta actuació complementa els treballs periòdics de manteniment i gestió de les zones verdes i dels rius, tal com ha recordat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, que tenen que un pressupost anual d'uns 124.544 euros. Part de les restes vegetals d'aquetes treballs es té previst aprofitar-les com a elements estructurals dins el Projecte Vora.