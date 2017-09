El cartell de les Fires de Sant Narcís té els capgrossos com a protagonistes

Un cartell on es poden veure una dotzena de capgrossos de la Fal·lera Gironina, en un fons de color vermell cridaner, serà el cartell de les Fires i Festes de Sant Narcís d'aquest any. L'autora és la barcelonina Jorgina Juvé Estigarribia que està a l'atur des de fa uns mesos i que aquesta setmana ha sabut que, a més de Girona, ha guanyat també els concursos dels cartells de la Festa Major del Clot i d'Hostafrancs.

Al concurs s'hi van presentar divuit propostes i un jurat format per regidors i experts va anar descartant-ne fins quedar-se amb el guanyador. Tant l'alcaldessa, Marta Madrenas, com la regidora de Fires, Eva Palau, han destacat que el castell coincideix amb dues idees que des del consistori es vol transmetre. Per una banda impulsar la cultura popular i l'imaginari gironí i, per l'altra, l'esperit de festa i alegria.

L'autora, llicenciada en Belles Arts i il·lustradora barcelonina, va dir que quan va decidir participar al concurs de cartells de Girona va documentar-se sobre les Fires i va observar que els capgrossos són personatges que representen diversos estaments de la ciutat, com ara els polítics, professionals de diferents àmbits o comerciants.

Intercanvi d'atributs

Jorgina Juvé va detallar que per elaborar el cartell es va basar en la idea que els capgrossos de la ciutat s'intercanviessin els atributs que els caracteritzen: Els capgrossos són representatius de l'esperit de les Fires perquè representen també diferents estaments de la ciutat que hi participen i també simbolitzen la festa i l'alegria que hi ha durant els dies de festa major. Llavors volia fer alguna cosa divertida i vaig pensar què passaria si un dia els capgrossos de Girona decidissin canviar els seus atributs», va assenyalar.

D'aquesta manera, al cartell, la Beneta de la Força duu les joies de l'Argentera; la Marieta de les Coles porta la ballesta del Ballester; l'Avi Tata s'ha apropiat del càntir de la Pericota i l'ha omplert de vi; en Fraret utilitza la vara del Ciutadà; l'Esquivamosques ha canviat la mosca al nas per un saquet de diners del Mercader i la Pericota ha omplert la seva bossa de confeti.

El cartell busca destil·lar moviment i festivitat gràcies als diferents colors, a les taques de pintura que hi ha al llenç, als capgrossos en moviment i en diferents posicions i a diferents llocs representatius de la ciutat (com la plaça del Vi, les cases de l'Onyar o la Catedral) que s'han dibuixat amb un esbós ràpid i un traç diferenciat.

«El cartell de la Jorgina ens va agradar perquè ens va transmetre l'esperit de festa, de gaudi, del que és per nosaltres les Fires de Sant Narcís i, alhora, connectava amb aquest sentiment íntim vinculat a la cultura popular i a la imatgeria festiva de la ciutat», va destacar l'alcaldessa Marta Madrenas. En la mateixa línia, la regidora de Fires, Eva Palau, va afegir que «aquest cartell ens donarà un cop de mà en la voluntat que tenim de donar un caire més festiu i més popular en l'edició d'enguany de les Fires».

Les Fires se celebraran del 27 d'octubre al 5 de novembre i properament l'Ajuntament anirà fent públics tots els detalls: el pregoner, els grups musicals a la Copa i als altres escenaris i la programació infantil, entre d'altres.