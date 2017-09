La cursa de la dona bat tots els recòrds amb 6.500 inscrites

La Cursa de la Dona de Girona batrà aquest diumenge tots els rècords i es convertirà en la més multitudinària que s'ha fet mai a la ciutat. L'organització va informar ahir que s'han tancat les inscripcions amb 6.500 persones inscrites. Aquesta xifra suposa que hi haurà mil corredores o caminadores més que l'any passat, quan es va assolir ja un rècords de o dorsals amb 5.500 persones apuntades. Fins aleshores, el millor registre de corredors el tenia la cursa que havia organitzat l'emissora RAC1 amb uns 4.050 atletes.



No només es corre

I el dia de la cursa no només es corre. La prova manté una vessant solidària cap al grup IRIS (dones afectades amb càncer de mama) i el programa Guapes i Valentes de la fundació Oncolliga. Com a peculiaritat, el recorregut d'uns cinc quilòmetres amb sortida i arribada al parc de la Devesa, es pot fer caminant o corrent, no es cronometra i la intenció és que totes les participants generin una «marea rosa», el color de la samarreta. Es demana a les caminadores que, a la sortida, es posin a darrere.



Fira de la corredora

Demà a la tarda, a la plaça Salvador Espriu hi haurà la prèvia de la cursa, amb la Fira de la Corredora i activitats per a totes les edats: zumba, Bigdance, animacions, estiraments. També es farà un taller de pancartes perquè els més petits puguin animar les seves mares amb material cedit per Abacus. Algunes empreses també oferiran productes de degustació i demostracions de les últimes novetats. La cursa està organitzada per Esports Parra conjuntament amb el Club Atletisme de Girona i l'Ajuntament i té com a grans pulmons Xavier Avellana, Xicu Espigulé i Laura Garcia.