El polèmic «finger» ja és història

El polèmic finger que es va construir al parc Central de Girona i que connectava el vestíbul de l'estació de la Renfe amb les estacions del TAV i des de fa uns mesos també amb la d'autobusos, ja és història. Una màquina va encarregar-se ahir de tirar-la a terra, davant l'expectació de vianants i veïns que es van parar a observar l'operació.

Feia algunes dies que s'havien iniciat les tasques de desmuntatge de diferents elements d'aquest túnel, com ara serveis interns i cables o dels vidres exteriors. No obstant va ser ahir quan l'estructura va quedar reduïda a runes i, posteriorment, es va anar recollint amb camions.

Reivindicació veïnal

L'enderroc d'aquesta infraestructura era una de les reivindicacions de l'Ajuntament fruit de les demandes veïnals de Sant Narcís, que consideraven que el parc Central havia de recuperar-se en la seva totalitat. A més, al·legaven que es tractava d'una mena de mur que impedia creuar el parc de costat a costat com abans de l'inici de les obres per fer arribar l'alta velocitat, l'any 2008.

Un cop decidit, després d'una assemblea, que no es volia el finger l'Ajuntament i Adif -encarregada de les obres al parc- es van enfrontar per qui n'havia d'assumir el cost. Finalment, el consistori va acabar assumint-lo i va treballar en un projecte amb dues cobertes. Una que s'haurà de fer en un futur llunyà al lateral de l'estació de la Renfe de la banda del parc, i l'altra, una marquesina que farà de substituta d'aquest finger i que serà útil, per exemple, quan plogui o per evitar els rajos de sol.

Fa uns mesos es van licitar les obres per aquesta coberta i s'ha adjudicat a l'empresa Argon Informàtica que va vèncer el concurs públic, al qual es van presentar quatre ofertes. La proposta de la guanyadora és per un import de 331.672,95 euros. El preu de sortida era de 399.605,97 euros. El termini per acabar les obres és de quatre mesos un cop comencen els treballs. Els càlculs fan pensar que la nova coberta estigui enllestida al febrer. Serà la darrera gran obra del parc Central, després de més de nou anys de treballs.