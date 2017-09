Més de 2.000 estudiants es manifesten al centre de Girona

Uns 2.000 estudiants de secundària gironins es manifesten per segon dia consecutiu a favor del referèndum de l'1-O. Els estudiants, convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, han sortit de plaça Independència i han passat per punts com la subdelegació del govern, la delegació del govern de la Generalitat i han intentat arribar fins a la caserna de la Guàrdia Civil, però els Mossos d'Esquadra els han impedit el pas. Per això, s'han quedat concentrats i criden proclames com "independència" o "passiu-ho bé i moltes gràcies".

Abans, més de 300 estudiants de secundària i universitaris s'han concentrat davant la comissaria de la Policia Nacional de Girona en defensa del referèndum del proper diumenge. Durant la protesta, que ha durat una mitja hora, els joves han cridat consignes en contra de l'actitud de l'Estat i la fiscalia. Una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra han vigilat els estudiants i la protesta s'ha dissolt sense que es registressin incidents. Els joves han cridat proclames contra els cossos de seguretat de l'Estat com "fora les forces d'ocupació", i d'altres en favor del referèndum com "votarem" o "és una urna, no mossega". També han escridassat diversos agents de la policia espanyola quan s'acostaven a les finestres per veure el què passava. Un cop acabada la protesta al carrer de Sant Pau on es troba la comissaria, els estudiants s'han dirigit a altres punts de la ciutat per seguir amb la jornada de vaga convocada aquest dijous.